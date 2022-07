Der Pfarrhof in Kettershausen wird zum Rathaus

Lokal Bürgermeister Markus Koneberg hat den Schlüssel für das denkmalgeschützte Gebäude übernommen. Auch die Kirchengemeinde freut sich über einen "starken Partner".

Mit dem Verkauf des Pfarrhofs an die Gemeinde Kettershausen sei für alle Beteiligten eine „Win-win-Situation“ entstanden. Dieser einstimmige Tenor herrschte bei der symbolischen Schlüsselübergabe für das historische Gebäude. Die Gemeinde Kettershausen will hier ihr Rathaus mit Verwaltung einrichten. Für die Kirche wurde ein Nutzungsrecht vereinbart.