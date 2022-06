Kettershausen

06:00 Uhr

Der TSV feiert 100 Jahre Sportgeschichte in Kettershausen

Lokal Mit dem Turnen fing alles an - inzwischen werden hier noch viele andere Sportarten ausgeübt. Ein Blick in die Geschichte des Vereins, der jetzt Jubiläum feiert.

Von Zita Schmid

Von den ersten Turnstunden in einem umfunktionierten Raum eines Bräuhauses bis hin zum modern aufgestellten Verein mit einem breiten Sportangebot samt eigener App: Der TSV Kettershausen-Bebenhausen kann auf ein bewegtes Jahrhundert zurückblicken. Viel los war nicht nur in sportlicher Hinsicht. In der 100-jährigen Vereinsgeschichte spiegelt sich auch der Lauf der Zeit in vielfacher Weise wider und so manche Begebenheiten sind in Erinnerung geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .