Kettershausen

06:30 Uhr

Die Gemeinde Kettershausen hat in den kommenden Jahren viel vor

Das Bild zeigt den Standort eines neuen Flachbrunnens im Wald in Kettershausen. Der Probebetrieb für die insgesamt zwei neu gebohrten Brunnen ist inzwischen beantragt.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Kettershausen geht es um etliche Großprojekte. Der Bürgermeister berichtet fast zwei Stunden über das aktuelle Geschehen.

Von Zita Schmid

Vom bereits begonnenen Neubau einer weiteren Kindertagesstätte, dem Breitbandausbau bis hin zur Planung eines neuen Feuerwehrhauses und einer Veranstaltungshalle beschäftigt sich die Gemeinde Kettershausen mit vielen Großprojekten. Bei der Bürgerversammlung im Bürgerhaus in Mohrenhausen lieferte Rathauschef Markus Koneberg zahlreiche Informationen rund um diese und weitere Vorhaben.

Einen starken Zuwachs der Kinderzahlen gab es in der gemeindlichen Kindertagesstätte. Im Jahr 2011 waren es noch 52 Buben und Mädchen, die betreut wurden, im vergangenen Jahr bereits 83. Daher sei „es klar, dass wir erweitern müssen“, begründete der Bürgermeister den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte, die gegenüber der Grundschule entsteht. Vor etwa einem Monat begannen die Arbeiten für das mit insgesamt 3,2 Millionen Euro veranschlagte Projekt. Zuschüsse in Höhe von 850.000 Euro sind zu erwarten, 100.000 Euro davon vom bayerischen Holzförderprogramm für das in Holzständerbauweise geplante Gebäude.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

