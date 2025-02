Die Liedertafel Babenhausen wiederholt ihr wunderbares Konzert „Du bist nicht allein".

Anfang Februar fanden sich viele begeisterte Zuhörer und Zuhörerinnen in der St. Michael Kirche in Kettershausen ein. Die musikalische Reise durchs Leben begann an diesem Abend mit „Innsbruck ich muss dich lassen", gefolgt von „Muss i denn zum Städtele hinaus". Einige Besucher und Besucherinnen ermunterte dies zum Mitsingen. Der Dirigent Daniel Böhm, mit seiner warmen Baritonstimme, leitete als Solist und Erzähler versiert durch den Abend.

Das kraftvolle Werk „The Earth Song" trug der Chor mit überwältigender Intensität dem bewegten Publikum vor. „Il sogno di volare" erzählt vom Wunsch zu Fliegen und hinterließ die Zuhörer und Zuhörerinnen mit glänzenden Augen. „Irish Blessing" unterstrich nochmals eindrucksvoll das musikalische Können der Liedertafel Babenhausen mit seinem Dirigenten Daniel Böhm und dem sehr versierten Pianisten Willi Schneider.

„Herr bleib bei mir" wurde äußerst gefühlvoll im Günztaler Dom, der über eine fantastische Akustik verfügt, gesungen. „Benedictus" bildete den krönenden Abschluss dieses, mit gesanglicher Bestleistung geschmückten, wunderbaren Kirchenbesuchs. Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden für dieses emotional beeindruckende und leistungsstarke Konzert.

