Diesen Genuss möchte Alexander Walter gerne teilen

Das Rezept für sein frisches Pfirsich-Dessert ist bereits das Zehnte, das Alexander Walter aus Kettershausen in einem unserer Kochmagazine untergebracht hat.

Was tun, wenn die Ehefrau nach einem leckeren Essen noch Appetit auf einen Nachtisch hat? Alexander Walter ist gut auf solche Situationen vorbereitet. „In meinem Kühlschrank und im Keller befinden sich genügend Vorräte, aus denen ich in kurzer Zeit etwas Leckeres zaubern kann“, sagt er. Zum Beispiel ein frisches Pfirsich-Dessert. Weil er das Rezept, das er irgendwo entdeckt hat, spontan nicht zur Hand hatte, kombinierte er aus vorhandenen Zutaten einen ähnlichen Nachtisch. Er ist gelungen und hat prima geschmeckt. Das Rezept ist in Gaumengaudi, dem neuen Genussmagazin, abgedruckt.

„Das ist jetzt genau das zehnte Mal, dass eine meiner Koch- oder Backanleitungen in Magazinen der Augsburger Allgemeinen, zum Beispiel Zuckerguss oder Schwaben kocht, veröffentlicht wurden“, berichtet der Bebenhauser. Mittlerweile sei es für ihn schon wie eine Sucht, sich für diese Broschüren zu bewerben. Schließlich gebe es unzählige Rezepte, die er schon selbst ausprobiert hat und für super halte. Am liebsten bringt der 62-Jährige Gerichte auf den Tisch, die er vorwiegend aus heimischen Zutaten zubereiten kann.

Hier holt sich das Hobbykoch-Paar aus Bebenhausen Anregungen

Regelmäßig verfolgen seine Frau Gitti und er die Fernsehsendung „Kaffee oder Tee.“ Dort finden sie immer wieder neue Anregungen für Speisen und Getränke, sagt Walter: „Als wir in der Illertisser Zeitung von der neuen Broschüre Gaumengaudi gelesen haben, wollten wir natürlich unbedingt dabei sein und machten uns noch am selben Abend auf die Suche nach einem geeigneten Beitrag.“ Da sich das Ehepaar spontan nicht entscheiden konnte, hat es einfach gleich mehrere Rezepte eingereicht.

Das „frische Pfirsich-Dessert“ ist in der Rubrik „Dessert-Gaudi“ des 76 Seiten umfassenden Heftes veröffentlicht. Jetzt hoffen die Walters, dass vielleicht auch eine weitere ihrer Kochanleitungen in einer der nächsten Ausgaben erscheint. „Wenn uns etwas sehr gut schmeckt, wollen wir den Genuss unbedingt mit anderen teilen“, sagen sie.

Das Magazin „Gaumengaudi“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline unter 0821/777-4444. Kleiner Tipp: Mit dem Genuss-Abo sparen Sie 40% gegenüber dem Einzelkauf.

