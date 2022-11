Eingemauert: Kettershauserin findet bei Bauarbeiten eine alte Pistole

Plus Die Pistole ist sehr alt. Marianne Rugel aus Kettershausen erzählt, wie sie die Waffe bei Abbrucharbeiten auf dem Hof in Unterwiesenbach entdeckt hat.

Bauarbeiten sind immer eine spannende Sache - vor allem dann, wenn dabei Funde aus der Vergangenheit auftauchen. Mit einem solchen Fund allerdings hatte die Kettershauserin Marianne Rugel nicht gerechnet.