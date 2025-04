Eltern müssen für die Kinderkrippe künftig mehr bezahlen

Die Gebühren für die Betreuung von Krippenkinder in der gemeindlichen Kindertagesstätte in Kettershausen werden erhöht. Ab dem nächsten Kindergartenjahr, also ab dem 1. September 2025, werden die monatlichen Kosten für die Betreuung der Buben und Mädchen unter drei Jahren in jedem Buchungsschritt um 20 Euro angehoben.

So steigen die Krippengebühren beispielsweise bei vier bis einschließlich fünf Stunden pro Tag von bisher 168 Euro auf 188 Euro, bei sieben bis acht Stunden pro Tag von bisher 204 Euro auf 224 Euro. Der Beschluss für die entsprechende Satzungsänderung fiel bei der jüngsten Sitzung ohne Diskussion und einstimmig. Zuletzt waren die Gebühren zum Kindergartenjahr 2024 angehoben worden. Dabei hatten sich die Gebühren für die Betreuung von Krippenkinder und auch Kindergartenkinder in dem Buchungsschritt um 20 Prozent verteuert.

Das sagt der Bürgermeister zur Gebührenerhöhung

Bürgermeister Markus Koneberg erklärt dazu: „Die Gebühren in der Krippe sind bisher nur unwesentlich mehr als die Gebühren für den Kindergarten, obwohl der Betreuungsschlüssel und die Betreuungsintensität in der Krippe ungleich höher sind. Wir haben die Krippengebühren nun etwas erhöht, liegen im Landkreisschnitt aber immer noch etwas unter dem Durchschnitt.“