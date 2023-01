Familienstreit eskaliert: 66-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Ein 25-Jähriger sucht das Haus seines Onkels auf. Es kommt zum Streit. Der 66-Jährige erleidet dabei schwere Kopfverletzungen. Der Neffe sitzt in Haft.

Zu einem gewalttätigen Übergriff ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kettershausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, suchte ein 25-Jähriger gegen 3.20 Uhr das Haus seines Onkels auf. Der 66-Jährige schlief zu diesem Zeitpunkt. Zwischen den beiden Männern kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 66-Jährige erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen.

Nachdem der 25-Jährige das Haus verlassen hatte, konnte der Verletzte selbst einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Klinikum. Derzeit vermutet die Polizei als Grund für die Attacken Familienstreitigkeiten und Geldforderungen. Die Beamten trafen den 25-Jährigen zu Hause in alkoholisiertem Zustand an und nahmen ihn fest.

Familienstreit in Kettershausen: 25-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst. Nun bearbeitet das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen den Fall. Gegen den 25-Jährigen besteht der Verdacht der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Der 25-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. (AZ)