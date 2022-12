Feierlich und doch besinnlich: viel Applaus für Kettershauser Musikkapelle

Die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen stellt bei ihrem Adventskonzert einen neuen Dirigenten vor. Der führt präzise durch ein anspruchsvolles Programm.

Am großen Adventskranz in der Pfarrkirche St. Michael vermittelten zwei hell leuchtende Kerzen eine feierliche Stimmung. Genau die richtige Atmosphäre für eine Einstimmung auf das bevorstehende Fest der Geburt Christi. Die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen hatte dafür ein anspruchsvolles Programm vorbereitet.

Ganz im Zeichen der Besinnung und inneren Einkehr bescherten die Musikerinnen und Musiker den Besucherinnen und Besuchern ihres Adventskonzerts ein vorweihnachtliches Geschenk, bei der sie nach langer Corona-Zwangspause ihren neuen Dirigenten Patrick Schuler vorstellten.

Sie harmonieren nicht nur mit ihren Instrumenten

Der zum Auftakt präsentierte bekannte Choral „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ versprühte festlichen Glanz im Kirchenraum, ehe die aus zwei bekannten Adventsliedern arrangierte kleine Fantasie „Mentis“ die Zuhörer einlud, zu sich selbst zu finden. Mit „Voices“ kündigte Alexandra Abler, die informativ durch das Programm führte, eine Komposition an, welche die tiefe Verbundenheit der Menschen mit der Musik zum Ausdruck bringen soll. Im Klassiker „Wo Menschen sich vergessen“ bewiesen vier Mitglieder der Kapelle, dass sie nicht nur mit ihren Instrumenten, sondern auch gesanglich gut harmonieren.

Wie ein mächtiger Lobpreis schallt "The Glory of Love" durch die Kirche

Auch in dem auf einer Gospel-Melodie beruhenden Choral „Lead me home“ erwies sich die Pfarrkirche St. Michael als idealer Konzertsaal, in dem sich das gesamte Volumen des Blasorchesters voll entfalten konnte. Nach zartem Beginn tönte die bekannte Melodie „The Glory of Love“ wie ein mächtiger Lobpreis auf die Kraft von Liebe und Freude durch das Gotteshaus. Unter präzisem Dirigat von Patrick Schuler luden die Musikerinnen und Musiker mit der auf einem schottischen Volkslied basierenden Weise „Auld Lang Syne“ zum Innehalten und Träumen ein.

Zum Abschluss der kirchlichen Konzertstunde durften die immer wieder applaudierenden Besucherinnen und Besucher ihre vorweihnachtliche Freude im gemeinsam gesungenen Lied „O du Fröhliche“ zum Ausdruck bringen.