Fisch für Karfreitag: Ein Besuch in der Forellenzucht in Tafertshofen

Florian Reithmeier geht in Tafertshofen der Fischzucht mit Leidenschaft nach. Hier zeigt er an einem der Teiche eine Regenbogenforelle.

Plus Florian Reithmeier betreibt die Forellenzucht Kettershausen. Vor Ostern wird sein Nebenerwerb zum Vollzeitjob. Nicht alle Fische landen gleich auf dem Teller.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Bei einem Spaziergang durch die fast malerisch an der Günz gelegene Teichanlage der Forellenzucht Kettershausen bietet sich dem Betrachter ein idyllisches und erholsames Landschaftsbild. Gestört wird die Ruhe auf dem beschaulichen Areal vor allem in der Karwoche. Zu dieser Zeit befinden sich Florian Reithmeier und seine ganze Familie im Ausnahmezustand. Die große wirkt sich auf ihre Forellenzucht aus.

In der katholischen Kirche ist der Karfreitag ein strikter Fast- und Abstinenztag. Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger hat sich daher das Fischessen an dem Feiertag zu einer jährlich wiederkehrenden Tradition entwickelt. Die ganze Karwoche über herrscht quasi Hochbetrieb in der Forellenzucht in Kettershausen. Speisefische werden dort frisch verkauft, aber auch geräucherte Forellen. Der Inhaber berichtet, dass neben Weihnachten vor allem auch Ostern einer der Hauptumsatzzeiträume ist. „Da wird es zeitlich gesehen schon sehr eng“, sagt Florian Reithmeier. Da gebe es keine Freizeit mehr.

