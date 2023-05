Frau aus Kettershausen bezahlt für Hosen, erhält diese aber nicht

Über das Internet bestellt eine Frau aus Ketterhausen zwei Hosen und überweist dafür 95 Euro. Weil die Ware jedoch nicht geliefert wird, geht sie zur Polizei.

Eine Frau aus Kettershausen hat am Freitag bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige erstattet, weil sie Opfer eines Warenbetrugs wurde. Die 32-Jährige erwarb laut Polizeibericht über den Facebook-Chatroom einer in Roßleben-Wiehe in Thüringen lebenden 26-Jährigen zwei Hosen. Per Echtzeitüberweisung bezahlte die 32-Jährige dafür sofort 95 Euro. Die Ware wurde jedoch nicht geliefert. (AZ)

