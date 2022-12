Gemeinde Kettershausen verlängert Pachtvertrag mit Sportverein

Plus Der TSV Kettershausen-Bebenhausen möchte ein neues Funktionsgebäude am Sportgelände bauen. Dafür braucht es einen neuen Pachtvertrag.

Der Pachtvertrag der Gemeinde Kettershausen mit dem TSV Kettershausen-Bebenhausen für das Sportgelände wird auf 30 Jahre verlängert. Wie Bürgermeister Markus Koneberg im Rahmen der Gemeinderatssitzung sagte, gelte der derzeit bestehende Pachtvertrag noch bis zum Jahr 2034. Aufgrund des geplanten Bauvorhabens des Vereins und um hier Fördergelder zu bekommen, müsse ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren – gerechnet ab Bauabschluss - vorgelegt werden.