Gemeinderat Kettershausen vertagt Diskussionen über Bebauungsplan

Es hätte ein Aufreger in der Sitzung des Gemeinderats Kettershausen werden können. Doch die Diskussion über den Bebauungsplan "Hauptstraße Ost" wurde vertagt.

Ein Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans "Hauptstraße Ost" stand auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Kettershausen. Der Plan bezieht sich auf eine gut 9.000 Quadratmeter große innerörtliche Fläche an der Hauptstraße. Dieser Bereich mit der Flurnummer 71 ist Privateigentum und steht zum Verkauf. Der Tagesordnungspunkt wurde dann allerdings im Gremium nicht behandelt und somit auch kein Beschluss gefasst.

Vielmehr wurde der Bebauungsplan von der Tagesordnung genommen. Wie Bürgermeister Markus Koneberg auf Nachfrage sagte, seien in der Sache noch Fragen offen, weitere Gespräche sollen stattfinden. "Wir haben als Gemeinde natürlich Interesse, dass dort etwas entstehen kann, was zu unserer Gemeinde und zu unserem Dorf passt", erklärte er zu dem beabsichtigten Bebauungsplan.