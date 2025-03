Bei der jährlichen Generalversammlung des Schützenvereins Tell Kettershausen-Bebenhausen am im Februar wurden traditionell wieder langjährige Mitglieder geehrt. Franz Kienle wurde feierlich zum Ehrenmitglied ernannt. Der Schützenverein bedankte sich außerdem herzlich bei Rudolf Plösch, Josef Winter und David Walter für 25 Jahre Mitgliedschaft und bei Josef Kolb für 40 Jahre Mitgliedschaft. Besondere Ehre erfuhr Fred Neugebauer für 70 Jahre treue Mitgliedschaft. Erster Vorstand Richard Demel verlas ein Schreiben des Präsidenten des Bayerischen Schützenbunds, in dem für das langjährige Engagement besonders gedankt wurde.

