Kettershausen

vor 17 Min.

In Kettershausen wird die Leinenpflicht für große Hunde wieder gelockert

Plus Die Gemeinde Kettershausen beschäftigt sich erneut mit einer Hundehaltungsverordnung – weil die zunächst gewählte Formulierung dem Tierschutzgesetz widerspricht.

Artikel anhören Shape

Erst Anfang März dieses Jahres hatte die Gemeinde Kettershausen eine neue Hundehaltungsverordnung erlassen. Bei der Gemeinderatssitzung wurde diese nun in einem Punkt abgeändert. Es betrifft das Führen von großen Hunden an der Leine.

Im März hieß die Passage der Verordnung: "Kampfhunde und große Hunde sind in allen öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Gemeindegebiet ständig an der Leine zu führen." Wie Bürgermeister Markus Koneberg sagte, sei dies "zu hart formuliert" gewesen und widerspreche dem Tierschutzgesetz, Paragraf zwei. Hiernach seien in ausreichendem Maße geeignete öffentliche Flächen vom Leinenzwang auszunehmen, um dem Bewegungsbedürfnis der Hunde Rechnung zu tragen. Nun wurde die Leinenpflicht für große Hunde für bestimmte Bereiche außerhalb des Ortes gelockert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen