In seine Krautwickel kommen überwiegend Zutaten aus der Region

Plus Der Hobbykoch Alexander Walter aus Kettershausen hat es mit seinem Krautwickel-Rezept in unser Magazin "Schwaben kocht" geschafft. Er legt Wert auf Regionalität.

Alexander Walter hat nachgezählt. „Das ist jetzt genau das neunte Mal, dass eine meiner Koch- oder Backanleitungen in Magazinen der Augsburger Allgemeinen veröffentlicht wurde“, sagt er. Sein Rezept für „Wilde Krautwickel“ ist in „Schwaben kocht“ auf Seite 38 abgedruckt. „Ich hoffe, dass ich damit vielen andern Feinschmeckern einen kulinarischen Genuss vermitteln kann“, sagt der Hobbykoch. Ihm und seiner Frau Gitti schmecke das aus regionalen Zutaten zubereitete Gericht jedenfalls prima.