In zehn Jahren ist der Gaudiwurm gewaltig gewachsen

So kunterbunt und fröhlich geht es in Kettershausen nur einmal im Jahr zu: Wenn sich der Gaudiwurm durch die Straßen schlängelt, drängen sich kleine und große Faschingsfans, die meisten davon fantasievoll maskiert, an Straßenrändern und Gehsteigen. Bei seiner zehnten Auflage wurde der im Januar 2014 vom Pfeifen-Club (PFC) Bebenhausen ins Leben gerufene Faschingsumzug mit lautstarkem Helau und Applaus umjubelt. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass die fünfte Jahreszeit in Kettershausen einen hohen Stellenwert genießt.

