Insel-Hopping im Günztal: Eine Reise in die Welt der Insekten

Plus Eine Biologin zeigt Interessierten bei einer Tour nahe Kettershausen die Vielfalt der Krabbeltiere und warum es sich lohnt, sich für ihren Erhalt einzusetzen.

Von Claudia Bader

Das wissen nur wenige: 70 Prozent der weltweit nachgewiesenen Tierarten gehören zur Gruppe der Insekten. Auch im Günztal machen Bienen, Ameisen, Heuschrecken, Libellen, Käfer, Schmetterlinge und Fliegen einen Großteil der heimischen Artenvielfalt aus. Dass 60 Prozent der in unserer Region ansässigen Insekten in ihrem Bestand mehr oder weniger stark gefährdet sind, ist alarmierend. Doch laut der Stiftung Kulturlandschaft Günztal gibt es Hoffnung: Mit Unterstützung des Projekts „Insektenfreundliches Günztal“ kann jede Person einen Beitrag für den Erhalt des Artenreichtums in ihrem Umfeld leisten.

Wie das funktionieren kann, erläuterte Julia Sing, Projektmanagerin der Stiftung Kulturlandschaft Günztal, bei einem „Insel-Hopping.“ Rund 20 Interessentinnen und Interessenten begleiteten die Biologin auf eine Fahrrad-Tour zu verschiedenen Mikrohabitat-Inseln rund um Kettershausen. Das sind in der Landschaft verteilte Lebensräume mit geringer räumlicher Ausdehnung. „Diese Strukturen bilden für eine Vielfalt an Insekten Essensbuffet, Kinderstube, Überwinterungsstätte, Balzplatz, Jagdhabitat und Solarium", verdeutlichte die Biologin. Die Sechsfüßler seien entscheidend für das Leben auf unserem Planeten. Durch die Zersetzung organischen Materials machten sie die Böden fruchtbar. Während einige Arten Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse in Schach hielten, bestäubten andere Insekten Nahrungspflanzen und füllten somit im Endeffekt unsere Teller.

