Kettershausen bekommt wieder eine Bäckerei

Mario Montalto und seine Lebenspartnerin Nadine Lux freuen sich auf die Neueröffnung ihrer Bäckerei in Kettershausen. Diesen Donnerstag ist es so weit.

Plus Einst gab es sogar mehrere Bäcker im Ort, im letzten halben Jahr keinen einzigen. Mario Montalto und Nadine Lux stellen sich gegen den Trend. Sie eröffnen am Donnerstag ihre Bäckerei.

Von Zita Schmid

In Kettershausen wird man wieder frisch gebackenes Brot und Backwaren, gefertigt von Meisterhand, kaufen können. Am Donnerstag, 15. Juni, feiert die Bäckerei Briller, die zukünftig "Bäckerei Montalto" heißt, Neueröffnung.

Ein halbes Jahr gab es in Ketterhausen keinen Bäcker

Seit Ende vergangenen Jahres war das Geschäft "Bäckerei Lebensmittel Briller" geschlossen. Nach fast 18 Jahren hatten sich der vormalige Pächter Albert Lang und seine Frau Renate aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen dazu entschlossen. Die Schließung gliederte sich ein in die Reihe der Geschäftsaufgaben in der Gemeinde. Hatte es vor rund 15 Jahren noch mehrere Bäcker und auch Metzger im Ort gegeben, so haben alle nach und nach aufgehört. Geblieben war der Raiffeisenmarkt als Einkaufsmöglichkeit.

