Mann wird bei Unfall in Kettershausen schwer verletzt

Wegen eines medizinischen Notfalls kam ein Mann in Kettershausen von der Straße ab. Er wurde laut Polizei schwer verletzt.

Ein Mann ist am Samstag bei einem Unfall in Kettershausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 60-Jährige am Nachmittag auf der Waldstraße in Richtung Westen unterwegs. Während der Fahrt kam er wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und krachte in ein geparktes Auto.

Danach rollte der Wagen des Verunglückten noch in einen Metallkäfig des angrenzenden Raiffeisenmarktes. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 13.000 Euro. Der Verletzte kam ins Klinikum Memmingen. Am Einsatz beteiligt waren unter anderem der Rettungsdienst und die Feuerwehr Kettershausen mit 14 Einsatzkräften. (AZ)