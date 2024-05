Gewerbe soll sich im Nordosten von Mohrenhausen ansiedeln können

Ein momentan leer stehender Schweinestall könnte Teil eines neuen Mischgebiets in Mohrenhausen werden. Auch der Flächennutzungsplan muss dafür geändert werden.

Am nordöstlichen Ortsrand von Mohrenhausen möchte sich ein Holz verarbeitender Betrieb ansiedeln. In seiner jüngsten Sitzung hat der Kettershauser Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für das Gebiet gefasst. Im Flächennutzungsplan ist der knapp 13.000 Quadratmeter große Bereich als landwirtschaftliche Fläche eingetragen. Am östlichen Rand dieser Fläche befindet sich ein alter, leer stehender Schweinestall. Deshalb sei im Parallelverfahren auch eine Änderung des inzwischen rund 20 Jahre alten Flächennutzungsplanes notwendig, sagte der Planer Wilhelm Dauer. Dabei gehe es dann auch um eine „Wiedernutzbarkeitmachung des Leerstandes“, wie er die dort anvisierte Betriebsansiedelung beschrieb.

Seine Kollegin Katharina Matysik erläuterte den Planentwurf für den Bebauungsplan. Der Bereich soll als Mischgebiet ausgewiesen werden. Wobei im vorderen Teil (zur Buchenstraße hin) aufgrund schalltechnischer Berechnung (Schallimmission durch Nachbarschaft zu einem metallverarbeitenden Betrieb) keine Wohnbebauung erlaubt sein soll. Dort sollen Gebäude mit einer Wandhöhe von 7,5 und einer Giebelhöhe von zehn Metern erlaubt sein. Im hinteren Bereich sollen Geschäfts- und Wohnhäuser zulässig sein mit einer Wandhöhe von acht und einer Giebelhöhe von zwölf Metern. Im Plan stehen für beide Bereiche Sattel- und Pultdächer. Die Menge der Wohneinheiten ist bislang nicht definiert. Laut Entwurf umfasst die Mischbaufläche insgesamt knapp 8000 Quadratmeter, somit gut 60 Prozent des Planungsbereichs. Die übrigen rund 40 Prozent entfallen für Ortsrandbegrünung, Grünflächen und auch integrierter Ausgleichsfläche.

Gemeinde Kettershausen will ortsansässigem Betrieb eine Erweiterung ermöglichen

Zusammenfassend hieß es im Text zum Aufstellungsbeschluss, den Bürgermeister Markus Koneberg vorlas, unter anderem: „Die Gemeinde möchte landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Bestandsbebauung für eine ergänzende Mischbebauung aktivieren und vormals landwirtschaftlich genutzte Bestandsgebäude wieder in eine Nutzung überführen und damit einem örtlich ansässigen Gewerbetreibenden auch die Erweiterung seines Betriebes ermöglichen.“

Mit Aufstellungsbeschluss, Billigung der Vorentwurfsfassung und Verfahrensbeschluss waren für Flächennutzungsplan und Bebauungsplan je drei Beschlüsse notwendig. Die beiden Billigungsbeschlüsse für die Vorentwurfsfassungen wurden jeweils mit einer Gegenstimme gefasst. Alle anderen Beschlüsse fielen einstimmig. Im ersten Verfahrensschritt erfolgt nun die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.