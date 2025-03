Nach dem Hochwasser saniert TSV seinen Platz

Der Zuschussantrag des TSV Kettershausen-Bebenhausen für die Sanierung des Haupt- und Trainingsplatzes hat im Gemeinderat Zustimmung gefunden. Wie Bürgermeister Markus Koneberg erläuterte, belaufen sich die Kosten auf insgesamt 21.500 Euro. Die Sanierung soll in zwei Abschnitten in diesem sowie im nächsten Jahr erfolgen. Wie der Bürgermeister weiter ausführte, habe das Hochwasser Anfang Juni 2024 auch auf dem Sportgelände Schäden hinterlassen. So seien etwa Drainageleitungen verschlammt und müssen gereinigt werden. Diese Arbeiten will der TSV in Eigenleistung übernehmen.

Wie bei der Sitzung betont wurde, werden vom Verein stets Plätze und Anlage gepflegt. Rat Matthias Göppel regte aufgrund dieses Engagements an, dem TSV mehr als den im Ort üblichen 20-prozentigen Vereinszuschuss zu gewähren. Clemens Winter macht daraufhin auf die Schuldenlage der Gemeinde aufmerksam. Ob in Zukunft Vereinszuschüsse generell für die Gemeinde finanziell machbar seien, stellte er fragend in den Raum. Eine Antwort darauf gab es nicht.

4300 Euro von der Gemeinde für den TSV

Der Bürgermeister seinerseits erinnerte an das geplante, neue Funktionsgebäudes des TSV und den hiermit bereits anvisierten gemeindlichen Zuschuss. Wie weiter bei der Sitzung kommuniziert, umfassen die bezifferten Kosten von 21.500 Euro im Wesentlichen eine Grundsanierung, die wohl üblicherweise etwa alle zehn Jahre stattfindet und nicht in Eigenleistung erbracht werden kann. Einstimmig beschloss der Gemeinderat schließlich, den vereinsüblichen Zuschuss von 20 Prozent auf die nachgewiesenen Sanierungskosten, hier somit 4.300 Euro. (zisc)