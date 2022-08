Nach "Höhle der Löwen": Startup aus Kettershausen gewinnt Auszeichnung

Der Deal mit Investor Ralf Dümmel war erst der Anfang für die Gründer von NaschNatur. Jetzt konnten sie auch das Fachpublikum auf der Messe BioFach überzeugen.

Mit seinen Eis-Törtchen hat das Kettershauser Start-up NaschNatur im Mai in der Fernsehsendung " Die Höhle der Löwen" für Furore gesorgt. Jetzt haben die Gründer Andrea Schlumpp und Markus Smarzoch erneut Grund zur Freude. Ihr Tiefkühlprodukt ist auf der Messe BioFach in Nürnberg ausgezeichnet worden.

„Gesund sündigen, und zwar wirklich“ – diese Philosophie verfolgen Markus Smarzoch und Andrea Schlumpp mit ihrem Start-up NaschNatur. Foto: Zita Schmid (Archivbild)

Mit den NiceTarts konnte das Startup nicht nur in der vergangenen Staffel der bekannten TV-Show Investor Ralf Dümmel von sich überzeugen, der sich 30 Prozent der Firmenanteile sicherte und dafür die Gründer fortan mit seiner Erfahrung unterstützte. Auch die Fachbesucher der BioFach, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel - waren sich einig und wählten die Nice Tarts zum Best New Product 2022 im Bereich "Tiefkühlprodukt".

Seit zwei Jahren gibt es die Nice Tarts aus Kettershausen

Das Unternehmen NaschNatur haben Andrea Schlumpp und Markus Smarzoch vor zwei Jahren im Unterallgäu gegründet. Sie hatten gemeinsam eine gesunde Leckerei entwickelt, die in den Ernährungsplan von Markus Smarzoch als Profisportler passte und auch Lehramts-Referendarin Andrea Schlumpp als gesunde Nervennahrung dienen sollte.

Drei Monate nach Verkaufsstart wurde die Redaktion der TV-Show “Die Höhle der Löwen” auf die gesunden Naschereien aufmerksam. Nach den Anfängen in der heimischen Küche im Unterallgäu lässt NaschNatur die Eis-Törtchen in Slowenien herstellen. Die Törtchen haben einen Mandel-Kokos-Boden und sind mit verschiedenen Cremes gefüllt. Zu kaufen gibt es sie aktuell in den Sorten Nougat, Himbeere, Blaubeer-Cashew und Erdbeer-Cashew. In der Nacht nach der Ausstrahlung der Sendung mit den beiden wurde der Online-Shop förmlich überrannt.

Lesen Sie dazu auch