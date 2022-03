Neue Kita in Kettershausen: So soll das Gebäude gestaltet sein

Plus Die Gemeinde Kettershausen will eine neue Kita gegenüber der Grundschule bauen. Der Architekt stellte nun die Pläne vor. Es gab aber noch strittige Punkte.

Die Gemeinde Kettershausen beabsichtigt, eine weitere Kindertagesstätte zu bauen. Wie alle genehmigungspflichtigen Bauvorhaben, stand nun der entsprechende Bauantrag auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Architekt Rolf Steinhauser gab einen Einblick in die Pläne.