Neues Fahrzeug für neue Kettershauser-Bebenhauser Wehr

Der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) der Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen-Bebenhausen ist vor wenigen Tagen an seinem Bestimmungsort angekommen. Den Auftrag für den MTW hatte die Gemeinde bereits im November 2022 vergeben. „Es hat also leider ziemlich lange gedauert, umso mehr freuen wir uns, dass das Fahrzeug nun endlich fertiggestellt und an unsere Feuerwehr übergeben wurde“, sagte Bürgermeister Markus Koneberg.

