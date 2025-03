Rat befasst sich mit Details zum neuen Baugebiet in Mohrenhausen

Im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen ist ein neues Baugebiet geplant. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellten Wilhelm Daurer und Katharina Matysik vom Planungsbüro Daurer und Hasse einen Entwurf des Bebauungsplans vor. Das Baugebiet mit der Bezeichnung „Hirtenhausäcker“ befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Mohrenhausen. Das geplante neue Wohngebiet umfasst rund 1,4 Hektar. Für die Baugrundstücke sind verschiedene Größen vorgesehen.

