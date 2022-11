Kettershausen

12:00 Uhr

Schüler erweitern das Schleipfbach-Biotop in Kettershausen

Plus 40 Jungen und Mädchen der Grundschule Kettershausen pflanzen Sträucher in der „Schwende“. Warum das in zweierlei Hinsicht nachhaltig ist.

Von Zita Schmid

Umweltschutz soll nachhaltig sein. Die Pflanzaktion zur Erweiterung des Schleipfbach-Biotops in der "Schwende" in Kettershausen ist das sogar in zweifacher Hinsicht. "Ich möchte, dass sich die hier teilnehmenden Kinder in 50 Jahren noch daran erinnern, dass sie einst dabei waren", sagte der Kettershauser Jagdpächter Karl Holzinger. Dritt- und Viertklässler der örtlichen Grundschule machten sich bei der Aktion mit viel Eifer und unter der Anleitung von Umweltschutztechniker und Jagdschulinhaber Matthias Roscher ans Werk und pflanzten Sträucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

