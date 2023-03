Spatenstich für die neue Kindertagesstätte in Kettershausen

Plus Weil die Räume für Kinderbetreuung in der Gemeinde nicht mehr ausreichen, wird für 3,2 Millionen Euro neu gebaut. Bezugsfertig soll die Kita im Jahr 2024 sein.

In Kettershausen entsteht eine weitere Kindertagesstätte. Mit einem symbolischen Spatenstich startete das Bauvorhaben nun offiziell. Dazu griffen Bürgermeister, Architekten, Bauunternehmer, Mitglieder vom Gemeinderat sowie Leiterinnen der Kindertagesstätte zum Spaten. Mit dabei waren auch einige Kindergartenkinder, die im Prinzip gleich vormachten, wie es geht: Schaufel ansetzen und graben.

Ganz so schnell war es bei der Gemeinde nicht gegangen, denn der formale Weg musste eingehalten, Genehmigungsverfahren dabei durchlaufen und auch Zuschüsse beantragt werden. Nach der Vorstellung eines Planungsentwurfs im Oktober 2021, dem offiziellen Beschluss zum Bauantrag vor einem Jahr und nach eingegangener Fördergeldbescheide, sagte Markus Koneberg beim Spatenstich: „Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht“.

Der Neubau entsteht in Holzständerbauweise

Die neue, gemeindliche Kindertagesstätte wird gegenüber der Grundschule gebaut. Erforderlich wurde die Maßnahme, weil die Räumlichkeiten der bisherigen Kindertagesstätte in der Kirchstraße für den Bedarf an Betreuungsplätzen nicht mehr ausreichen. Der Neubau auf dem lang gestreckten Grundstück an der Schulstraße wird etwa 40 Meter lang, rund 13 bis 14 Meter breit und bekommt ein asymmetrisches Satteldach. Gebaut wird in Holzständerbauweise. In dem Haus können dann eine Krippengruppe mit 15 und eine Kindergartengruppe mit 25 Buben und Mädchen untergebracht und betreut werden. Auf der Westseite sind dabei die Räumlichkeiten für den Kindergarten geplant, östlich die der Krippe. Sollte in Zukunft mehr Betreuungsbedarf entstehen, so wären in beiden Richtungen Erweiterungen um je eine Gruppe möglich. Auf der Ostseite sind Parkplätze vorgesehen.

Der Neubau in Kettershausen kostet rund 3,2 Millionen Euro

Die gesamten Baukosten für die neue Kindertagesstätte liegen geschätzt bei 3,2 Millionen Euro. Rund 850.000 Euro fließen an Zuschüssen, 100.000 Euro kommen dabei vom Bayerischen Holzbauförderprogramm. Rund 14 Monate Bauzeit sind veranschlagt. Bis zum Kindergartenjahr 2024/2025 könnte nach diesem Plan die neue Kindertagesstätte eingerichtet sein.