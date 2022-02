Tennisclub Kettershausen muss seine Außenanlage erneuern

Plus Das Regenwasser kann auf dem Kettershauser Tennisplatz nicht mehr richtig abfließen. Eine Sanierung ist fällig, die Gemeinde will einen Teil der Kosten übernehmen.

Der Tennisclub (TC) Kettershausen muss einen Teil der Außenanlagen am Tennisplatz wieder auf Vordermann bringen und bittet um gemeindliche Unterstützung. Bei der Gemeinderatssitzung verlas Bürgermeister Markus Koneberg das entsprechende Antragsschreiben des Vereins.