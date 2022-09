Kettershausen

TSV Kettershausen-Bebenhausen plant einen Neubau am Sportgelände

Lokal Im Kettershauser Gemeinderat stellt der TSV-Vorsitzende das Funktionsgebäude vor, das an das Sportheim angebaut werden soll. Denn dem Verein fehlen Räume.

Von Zita Schmid

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen will ein Funktionsgebäude am Sportgelände in Kettershausen bauen. Der geplante Neubau sei "die richtige Antwort" auf den vielfältigen Bedarf, sagte Vereinsvorsitzender Uwe Faulhaber. Er stellte das Vorhaben am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung vor. Für die Umsetzung benötigt der Verein auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde.

