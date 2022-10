Unbekannte greifen Partygäste an und verletzen sie

In einer Bude in Kettershausen kommt es auf einer Party zum Streit. Zwei junge Männer werden verletzt.

Bislang unbekannte Täter haben auf einer Feier in einer Bude in Kettershausen zwei junge Männer attackiert. Wie die Polizei berichtet, war es auf der Party zu einem Streit gekommen. Danach gingen offenbar mehrere Personen die beiden Männer an. Sie schlugen sie ins Gesicht, die beiden trugen entsprechende Verletzungen davon. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter 08331/1000 entgegen. (AZ)