Unbekannter beschädigt geparkten BMW in Kettershausen

In der Ledergasse in Kettershausen wird ein Auto angefahren, die verursachende Person fährt einfach weiter. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro.

In der Ledergasse in Kettershausen ist am Samstag, 20. Mai, ein geparktes Auto angefahren worden. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete anschließend, ohne den Unfall zu melden. Wie die Polizei mitteilt, touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr einen blauen BMW an der linken Fahrzeugseite und verursachte so einen Schaden, der auf 3000 Euro geschätzt wird. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)