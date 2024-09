Verabschiedung nach 20 Jahren

Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Tennisclubs Kettershausen hat Wolfgang Greck das Amt des ersten Vorsitzenden abgegeben. In einer feierlichen Verabschiedung wurde ihm für seinen langjährigen Einsatz und seine herausragenden Verdienste um den Verein gedankt. Gerhard Krautmann wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt und übernimmt nun die Leitung des Vereins. Während seiner 20-jährigen Amtszeit hat Wolfgang Greck den TC Kettershausen entscheidend geprägt. Unter seiner Führung wurden zahlreiche sportliche Erfolge gefeiert, die Vereinsanlage modernisiert und das Vereinsleben aktiv gestaltet. „Wolfgang hat den Verein mit großem Engagement und viel Herzblut geführt“, lobte der neue Vorstand Krautmann in seiner Rede. „Sein Einsatz und seine Weitsicht haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Verein heute so erfolgreich dasteht.“ Auch die Mitglieder würdigten die Arbeit von Greck. „Er war immer eine verlässliche Konstante und hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitglieder“, betonte Krautmann. Im Rahmen der Verabschiedung überreichte der Verein dem scheidenden Vorsitzenden ein Präsent als Zeichen der Dankbarkeit. Der neue Vorsitzende Gerhard Krautmann zeigte sich in seiner Antrittsrede zuversichtlich und motiviert. „Ich freue mich auf die Herausforderung und möchte den Verein in der Tradition von Wolfgang weiterführen“, erklärte Krautmann. „Wir haben viel erreicht, aber es gibt auch noch viele Ziele, die wir gemeinsam verwirklichen können.“ Neben dem Ersten Vorsitzenden wurden folgende Positionen von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt: Schriftführerin Lea Zint, Erster Beisitzer Heinz-Jürgen Ismar, Dritter Beisitzer Thomas Lochbrunner. Mit einem gemeinsamen Abendessen und vielen Anekdoten aus den vergangenen Jahren klang der Abend aus. Die Mitglieder des TC Kettershausen freuen sich auf die kommende Saison unter der neuen Führung und blicken gespannt in die Zukunft.