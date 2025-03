Vom ehemaligen Pfarrhof zum neuen Rathaus: Der Umbau schreitet voran

Der Umbau des ehemaligen Pfarrhofs in Kettershausen zum Rathaus schreitet voran. Gerade sind Handwerker dabei, die Deckenplatten in dem Raum gleich neben dem Eingang zu montieren. Eine kleine Küchenzeile soll hier eingebaut werden, erklärt Bürgermeister Markus Koneberg. Zudem sei auf der anderen Seite Platz für das Kopiergerät, so seine Planungen für diesen Mehrzweckraum. Im Erdgeschoss werden dann auch sein Bürgermeisterzimmer sowie das Sekretariat eingerichtet. Neu sind die Sanitäranlagen, dies auch mit barrierefreiem WC.

