Vorstandswechsel beim TSV Kettershausen-Bebenhausen

Beim TSV Kettershausen fand bei der Generalversammlung Anfang Januar ein bedeutender Vorstandswechsel statt. Nach zehn Jahren im Amt übergab Uwe Faulhaber die Position des ersten Vorsitzenden an Patrick Hertnagel. In der traditionellen Generalversammlung würdigte der Verein Uwe Faulhabers langjähriges Engagement und bedankte sich für seine erfolgreiche Arbeit, die den Verein maßgeblich geprägt hat. Patrick Hertnagel, der einstimmig gewählt wurde, betonte in seiner Antrittsrede, dass er die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen und den Verein weiter voranbringen möchte. Der TSV Kettershausen blickt damit in eine neue Ära und bedankt sich bei Uwe Faulhaber für ein Jahrzehnt engagierter Vereinsführung.

