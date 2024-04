Kettershausen

vor 35 Min.

Wer hätte gedacht, in Kettershausen auf einen Elefanten zu treffen?

Plus Hans-Peter Schlumpp ist Tierpräparator. Momentan arbeitet er im Auftrag eines privaten Museums an seinem bislang größten Werk. Ein Besuch in seiner Galerie.

Von Claudia Bader

Als ob er gerade zum Sprung ansetzen würde, blickt der Leopard mit geöffnetem Maul von einem Ast. Unter ihm stehen nebeneinander ein Strauß, ein Zebra, ein Springbock, eine Antilope. Von den Wänden blicken mächtige Köpfe von Büffeln und Gnus mit imposanten Geweihen. In freier Natur könnte man dieses harmonische Zusammentreffen von Wildtieren nicht erleben. Aber im Ausstellungsraum von Hans-Peter Schlumpp in Kettershausen entdeckt man noch viele weitere ausdrucksstarke, lebensecht präparierte Jagdtrophäen heimischer und exotischer Herkunft.

Wer bisher nicht gewusst hat, was ein Kudu ist, kann hier die große Waldantilope, die im gesamten östlichen und südlichen Afrika vorkommt, aus nächster Nähe bestaunen. Auch ein ziegenartiges Takin aus Asien, der Kopf eines für seine charakteristischen Hörner bekannten Hausrinds der Rasse „Texas Longhorn“ und die Trophäen weiterer Exoten hat Schlumpp ausgestellt. Natürlich kann man in seiner Galerie auch Tierpräparate besichtigen, die der Hobbyjäger bei seinen regelmäßigen Safaris in Tansania, Namibia, Kanada, Russland und Alaska selbst erlegt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen