Wie aus dem denkmalgeschützten Pfarrhof ein neues Rathaus wird

Plus Das Anwesen nahe der Pfarrkirche in Kettershausen gehörte zuvor der katholischen Pfarrpfründestiftung. Der Bürgermeister erläutert die Pläne für das Gebäude.

Der Kettershauser Gemeinderat wird von seinem zukünftigen Sitzungssaal aus einmal einen weitläufigen Blick haben. Denn vom Obergeschoss des Pfarrhofs sieht man über die Dächer bis zum Wald. Wie berichtet, ist die Gemeinde Kettershausen nun Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes samt Anwesen. In dem Haus soll das zukünftige Rathaus eingerichtet werden.