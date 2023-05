Kettershausen

Wie geht man in Kettershausen künftig mit Freiflächen-Photovoltaik um?

Bei der Gemeinderatssitzung in Kettershausen ging es um Grundsätzliches zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebiet.

Plus Der Gemeinderat in Kettershausen diskutiert Kriterien für Freiflächen-Photovoltaik. Notwendig ist das, weil es mehrere Anfragen von Investoren gibt.

Im Kettershausen Gemeinderat wurden bei der jüngsten Sitzung Kriterien für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV) diskutiert. Der Bau solcher Anlagen nehme landesweit eine "starke Dynamik" an, führte Bürgermeister Markus Koneberg in das Thema ein. In Kettershausen gebe es neben dem bereits vorgestellten PV-Projekt bei Tafertshofen inzwischen mehrere andere Anfragen von Investoren.

Wie der Bürgermeister weiter erklärte, handelt es sich bei einem Bau von Freiflächen-PV-Anlagen auf dem Kettershauser Gemeindegebiet um keine privilegierten Bauvorhaben, ein Bebauungsplan müsse demnach erstellt werden. Die Gemeinde habe also nach dem aktuell geltenden Recht noch Planungshoheit. Als Leitfaden für zukünftige Entscheidung schlug er vor, grundsätzliche Kriterien festzulegen. Gesichtspunkte können hier Sichtbarkeit und Landschaftsbild, Abstand zu Wohnbebauung, landwirtschaftliche Qualität der Böden, Natur- und Artenschutz, regionale Wertschöpfung, Netzanbindung, Begrenzung des Zubaus beziehungsweise der Flächen sein.

