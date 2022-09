Kettershausen

17:20 Uhr

Wohnen im Gebäude der Raiffeisenbank Kettershausen

Im Gebäude der Raiffeisenbankfiliale in Kettershausen soll eine Wohnung entstehen.

Lokal Die Büroräume in Kettershausen sollen zu einer Wohnung umgebaut werden. So soll es mit der Geschäftsstelle der Bank weitergehen.

Kommt eine Wohnung in das Gebäude der Raiffeisenbank in Kettershausen? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Für Bürgermeister Markus Koneberg und die Ratsmitglieder stellte sich dabei jedoch noch eine zweite wichtige Frage: Wie geht es mit der Geschäftsstelle der Bank weiter?

