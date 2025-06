Soziales Engagement „groß geschrieben“

Neben dem Verkauf von fair gehandelten Produkten und der Verbreitung des Fairtrade-Gedankens ist es auch ein großes Anliegen der Fair-Trade-AG der Realschule Illertissen, durch Bastelaktionen Gelder für gute Zwecke zu sammeln.

Es gab eine Weihnachts- und eine Osteraktion.

Dazu gab es zuletzt zwei Aktionen: An Weihnachten wurde selbst gebastelte Weihnachtsdeko verkauft und zu Ostern gab es in Handarbeit hergestellte Schafe und andere österliche Artikel in verschiedenen Ausführungen im Angebot. Damit erzielten die Mitglieder des Fairtrade-Teams das stattliche Ergebnis von 1000 Euro, die als Unterstützung an den Förderkreis für leukämie- und krebskranke Kinder Ulm gehen. Bei diesem Projekt werden Familien mit krebskranken Kindern in dieser schweren Zeit unterstützt.

Fairtrade-AG erhielt Jugendförderpreis der Stadt.

Die Mitglieder der Fairtrade-AG freuen sich, mit ihrem Engagement einen Beitrag für diese Einrichtung leisten zu können. Für ihr langjähriges soziales Engagement wurden sie zum diesjährigen Träger des Jugendförderpreises der Stadt Illertissen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Auszeichnung Illertissens als Fair-Trade-Stadt.

