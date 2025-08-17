Icon Menü
Kinderfahrrad auf der A7 bei Illertissen gefunden

Illertissen

Nahezu unbeschädigt: Kinderfahrrad auf der A7 bei Illertissen gefunden

Auf dem linken Fahrstreifen der A7 Richtung Füssen findet die Autobahnpolizei Memmingen ein Kinderfahrrad und sucht nun nach den Besitzern oder Besitzerinnen.
    Wer hat ein Kinderfahrrad auf der A7 bei Illertissen verloren?
    Wer hat ein Kinderfahrrad auf der A7 bei Illertissen verloren? Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Kinderfahrrad ist am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der A7 bei Illertissen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Autobahnpolizei Memmingen angerufen, um von dem Rad auf dem linken Fahrstreifen der A7 Richtung Füssen zu berichten.

    Kinderrad kann bei Autobahnpolizei Memmingen abgeholt werden

    Die Beamten fanden schließlich auf dem Standstreifen bei Illertissen ein nahezu unbeschädigtes, blau-weißes Kinderrad der Marke Puky. Das Rad wird noch einige Tage bei der Autobahnpolizeistation Memmingen aufbewahrt und dann an das Fundamt übergeben, wenn sich keine Besitzer oder Besitzerinnen melden sollten.

    Besitzer oder Besitzerin oder mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation Memmingen melden. (AZ)

