Nahezu unbeschädigt: Kinderfahrrad auf der A7 bei Illertissen gefunden

Ein Kinderfahrrad ist am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der A7 bei Illertissen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Autobahnpolizei Memmingen angerufen, um von dem Rad auf dem linken Fahrstreifen der A7 Richtung Füssen zu berichten.

Kinderrad kann bei Autobahnpolizei Memmingen abgeholt werden

Die Beamten fanden schließlich auf dem Standstreifen bei Illertissen ein nahezu unbeschädigtes, blau-weißes Kinderrad der Marke Puky. Das Rad wird noch einige Tage bei der Autobahnpolizeistation Memmingen aufbewahrt und dann an das Fundamt übergeben, wenn sich keine Besitzer oder Besitzerinnen melden sollten.

Besitzer oder Besitzerin oder mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation Memmingen melden. (AZ)