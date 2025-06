Kinderfest in Vöhringen: Eine große Spielwiese mit alten Wettbewerben

Der Rasen im Sportpark, auf dem sonst der König Fußball regiert, verwandelte sich Freitagnachmittag beim Kinderfest in eine große Spielwiese. 750 Mädchen und Buben aus den Vöhringer Grundschulen, dazu Betreuerinnen und Betreuer des Sportclubs Vöhringen, tummelten sich an verschiedenen Spielstationen. Da war Geschicklichkeit gefragt. Irina Baiker, verantwortlich für das Programm, hatte alte Wettbewerbe ins Programm aufgenommen: Es gab Sackhüpfen, Stelzenlaufen, Sommerskilauf auf Gras oder gar Buddeln nach süßen Münzen.

Das Kinderfest in Vöhringen gibt es seit 1950

Auch an die Vorschulkinder war gedacht worden. Für sie stand in einer Ecke das Spielmobil des Kreisjugendrings. Mitglieder des Sportclubs wachten über die Sicherheit der kleinsten Besucherinnen und Besucher. Bürgermeister Michael Neher – die Stadt Vöhringen ist traditionell Gastgeber – eröffnete das Kinderfest, das es seit 1950 gibt. Noch ein wenig aus der Puste versammelten sich die Kinder zum Finale. Es wurde gemeinsam „Wer hat an der Uhr gedreht“ gesungen.