Memmingen in Festtagslaune: Wenn Kinder zu Königen werden

Die Vorfreude ist groß. Die Jüngsten der Stadt Memmingen fiebern dem morgigen Donnerstag, 24. Juli, entgegen. Denn dann feiern die Mädchen und Buben wieder das traditionelle Kinderfest. Allerdings ist die Wetterlage noch unklar. Daher soll erst am Donnerstagmorgen um 6 Uhr eine Entscheidung fallen. Bei Regen bleiben die Kinder vormittags in ihrer jeweiligen Schule und feiern das Kinderfest in der Schulfamilie. Über den Festzug wird im Laufe des Vormittags entsprechend der aktuellen Wetterlage entschieden.

Bislang ist Folgendes geplant: Nach den ökumenischen Gottesdiensten in mehreren Kirchen beginnt um 9.15 Uhr die traditionelle Feierstunde auf dem Marktplatz. Anschließend gehen die Kinder in ihre Schulen, wo sie eine Brotzeit bekommen. Der Festzug der Grundschulen und Förderzentren startet schließlich um 13.30 Uhr am Hallhof.

Auf diesen Brauch geht das Kinderfest in Memmingen zurück

Das Kinderfest geht mit seiner rund 450 Jahre alten Tradition auf den Brauch des Schulspaziergangs im Frühjahr zurück. Der Grundgedanke der Feierlichkeiten, nämlich die „Belobigung“ von Schülerinnen und Schülern, hat sich über vier Jahrhunderte erhalten. Früher wurden die besten Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Heute erhalten alle beteiligten Kinder kleine Geschenke. Zudem sind alle festlich gekleidet. Und die Mädchen tragen traditionell Blumenkränze in den Haaren. Das Fest findet immer am letzten Donnerstag vor den Sommerferien statt. Bereits am Vorabend ziehen Kapellen und Gruppen, darunter auch die Trommlerbuben und der Fanfarenzug, beim Zapfenstreich musizierend durch die Altstadt.

So läuft das Kinderfest ab

Feierstunde auf dem Marktplatz: Nachdem die einzelnen Schulen mit ihren Gottesdiensten fertig sind, versammelt man sich auf dem Marktplatz. Dort beginnen die Feierlichkeiten mit den Trommlerbuben und -mädchen. Danach singen die Kinder zusammen Lieder und Gruppen von Memminger Grundschulen führen verschiedene Tänze auf. Gesungen wird in diesem Jahr zum Beispiel das schwäbische Lied „Leit, Leit, Leitle müaßts luschtig sei“ sowie das Kinderfestlied „Rings im Kranze“ und das moderne Lied „Der Klabautermann“. Der traditionelle „Küfertanz“ wird dieses Jahr von Schülerinnen und Schülern der Edith-Stein-Schule gezeigt. „Wir sind alle kunterbunt“ heißt der Tanz der Theodor-Heuss-Schule und der der Steinheimer Grundschule „Alles nur geträumt“.

Festzug: Für den Zug vom Hallhof durch die Stadt zum Stadion lassen sich die Buben und Mädchen jedes Jahr farbenfrohe Kostüme einfallen und fertigen diese meist auch selbst an. Jede Schule präsentiert ein anderes Motto. Der Zug startet um 13.30 Uhr und wird von mehreren Musikkapellen begleitet.

Spielwiese: Angekommen am Stadion an der Bodenseestraße können sich die Kinder auf einer Spielwiese mit vielen verschiedenen Attraktionen austoben. Außerdem gibt es für alle dort Essen und Getränke.