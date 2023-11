Auto erfasst Reh bei Kirchberg: 5000 Euro Schaden

Acht Wildunfälle hat die Polizei am Montag und Dienstag im Landkreis Biberach registriert. Einer davon ereignete sich bei Kirchberg an der Iller.

15 Wildunfälle hat das Polizeipräsidium Ulm in seinem Zuständigkeitsbereich am Montag und Dienstag registriert. Die meisten davon, nämlich acht, ereigneten sich im Landkreis Biberach, fünf Wildunfälle waren es im Alb-Donau-Kreis. Bei Kirchberg an der Iller im Kreis Biberach fuhr eine 57-Jährige dem Polizeibericht zufolge am Montag gegen 21.30 Uhr auf der L260 in Richtung Erolzheim, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Das Tier war danach nicht mehr auffindbar. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Wildwechsel: Das rät die Polizei

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Besondere Vorsicht gilt auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. In diesen Bereichen halten sich Tiere gerne auf Grünstreifen, Feldern und Wiesen auf. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten dort langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. (AZ)