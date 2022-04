Kirchberg an der Iller

16:56 Uhr

Banküberfall in Kirchberg: Polizei nimmt 29-jährigen Verdächtigen fest

In Kirchberg an der Iller soll ein 29-Jähriger versucht haben, eine Bank zu überfallen.

Ein Mann soll am Freitagvormittag versucht haben, die Kreissparkasse in Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) zu überfallen. Kurze Zeit später wurde er gefasst.

In Kirchberg an der Iller im Kreis Biberach hat es am Freitagvormittag einen versuchten Banküberfall gegeben. Das bestätigt eine Polizeisprecherin unserer Redaktion auf Nachfrage. Gegen 11.30 Uhr habe demnach ein Mann versucht, Geld bei der Kreissparkasse in der Marktstraße Geld zu erbeuten. Das sei ihm aber nicht gelungen. Wie die Polizeisprecherin weiter mitteilt, sei der Mann im Rahmen einer Fahndung gegen 12.10 Uhr vorläufig festgenommen worden. Bei jenem Tatverdächtigen soll es sich um einen 29-Jährigen handeln. Ob der Mann beim versuchten Überfall bewaffnet war, ist unklar. Hierzu würden der Polizei bislang keine Informationen vorliegen. (krom)

Themen folgen