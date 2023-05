Frau kauft Auto und hat damit eine Panne auf der A7

Eine junge Frau hat Ärger mit einem neuen Auto: Erst lässt sie den Wagen nicht zu, dann bleibt sie damit auf der Autobahn bei Kirchberg an der Iller liegen.

In den frühen Morgenstunden sind Polizisten auf ein Auto aufmerksam geworden, das bei Kirchberg an der Iller auf dem Seitenstreifen der A7 stand. Eine 23-jährige Frau hatte eine Panne mit ihrem Fahrzeug. Bei näherer Überprüfung stellten die Beamten allerdings auch fest, das keinerlei Kennzeichen an dem Mercedes angebracht waren. Das hat ein Nachspiel für die junge Frau.

Die 23-Jährige durfte mit dem Auto nicht mehr weiterfahren

Wie die Polizei mitteilt, ergaben Nachforschungen, dass die Frau das Fahrzeug am Vortag gekauft hatte, dieses jedoch nicht zugelassen hatte. Sie hätte damit also gar nicht fahren dürfen. Die Beamten untersagten deshalb die Weiterfahrt, eine Abschleppfirma musste den Mercedes abtransportieren. Strafrechtlich muss sich die Fahrerin nun wegen eines Deliktes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. (AZ)