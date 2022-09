Kirchberg an der Iller

vor 22 Min.

Kinder randalieren auf Friedhof und beschädigen mehrere Gräber

Auf dem Friedhof in Kirchberg an der Iller haben Kinder randaliert.

Artikel anhören Shape

Zwei Kinder haben ihr Unwesen auf einem Friedhof in Kirchberg an der Iller getrieben. Die Polizei will nun Gespräche mit den Kindern und den Erziehungsberechtigten führen.

Kinder im Alter von sieben und acht Jahren haben am Dienstag und Mittwoch auf einem Friedhof in Kirchberg an der Iller randaliert. Dabei sind nach Polizeiangaben mehrere Gräber und Gegenstände beschädigt worden. Am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr sollen zwei Kinder auf dem Friedhof im Kirchhofweg ihr Unwesen getrieben haben. Zeugen beobachteten, wie der Sieben- und der Achtjährige mehrere Gräber beschädigten. Außerdem sollen die Kinder, vermutlich mit einem Messer, in acht Gießkannen gestochen haben. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Ein Jugendsachbearbeiter der Polizei ermittelt nun. Außerdem werden die Beamten Gespräche mit den Kindern und den Erziehungsberechtigten führen, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

Themen folgen