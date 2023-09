Lastwagenfahrer beleidigt Polizisten auf A7-Rastplatz

Volltrunken löste ein Lastwagenfahrer versehentlich die Handbremse seines Fahrzeugs, dass dann gegen einen anderen Lkw prallte. Der Abend endete für den Mann in der Zelle.

Zum Wochenende hin war die Autobahnrastanlage Illertal-West komplett von Lastwagen belegt. Ein 28-jähriger Lastwagenfahrer hat sich dort so stark betrunken, dass er dabei am Samstagabend gegen Viertel nach acht versehentlich die Handbremse an seinem Sattelzug löste. Der Autotransporter rollte langsam rückwärts und stieß leicht gegen einen polnischen Auflieger, welcher quer hinter ihm stand.

Bei der Unfallaufnahme war der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung so aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, wie auch gegenüber anderen Lastwagenfahrern, dass er gefesselt mit auf die Wache musste. So teilt es die Polizei mit. Während der Fahrt beleidigte er dabei noch mehrfach die Beamten. Die restliche Nacht verbrachte er in der Zelle, wo er auch seinen Rausch ausschlief.

An den beiden Lastwagen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Auch der hinterste Wagen auf dem Autotransporter wurde beschädigt. Die Schadenssummer dort gibt die Polizei mit weiteren rund 5.000 Euro an. Eigentlich sei für den Unfallverursacher lediglich eine Verwarnung vorgesehen, aufgrund der Beleidigungen erwartet ihn nun jedoch ein Strafverfahren, heißt es im Polizeibericht weiter. (AZ)