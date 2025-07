Ein ausgebüxtes Rind hat am Ostersonntag bei Kirchberg an der Iller einen Unfall verursacht. Kurz vor 1 Uhr fuhr eine 30-jährige Seat-Fahrerin von Kirchberg an der Iller nach Gutenzell. Im Wald lief ein Rind über die Fahrbahn. Sie konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier trotz Bremsung.

88486 Kirchberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis