Gefährliche Fahrt durch das Illertal: Polizei stoppt Reisebusfahrer

Mehrmals kam es wegen eines Reisebusses zu brenzligen Situationen auf Straßen im Illertal. Der Fahrer ignorierte medizinische Probleme und handelte sich Ärger ein.

Von Unterbalzheim bis Egelsee: Zu mehreren gefährlichen Situationen ist es am Freitagabend auf Straßen im Illertal gekommen. Grund war ein Reisebus, dessen Fahrer gesundheitliche Probleme, aber wenig Einsicht hatte. Nach dem Ende seiner rasanten Fahrt teilt die Polizei mit: Man könne von Glück reden, dass es nicht zu einem schweren Unfall gekommen ist.

Ihrem Bericht zufolge ging zunächst gegen 21.15 Uhr ein Notruf ein, dass ein Reisebus aus dem Landkreis Saarlouis im Saarland in gefährlicher Fahrweise auf der Straße L260 bei Unterbalzheim unterwegs sei. Zu dieser Zeit befand sich der 74-jährige Fahrer mit seinem weißen Reisebus am Ortseingang auf dem Linksabbiegerstreifen und fuhr trotzdem geradeaus. Ein Nissan Micra musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen.

Autos müssen dem Reisebus ausweichen

Der Busfahrer setzte seine Fahrt offenbar unbeeindruckt in Richtung Kirchberg an der Iller fort. Von dort aus fuhr er nach Dettingen. Kurz vor dem Ort geriet der Reisebus auf die Gegenfahrbahn. Der Insasse eines entgegenkommenden VW Golfs lenkte nach rechts in den Grünstreifen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Weiter ging es in Richtung Kirchdorf. Am Ortseingang fuhr der Busfahrer über eine Verkehrsinsel. In Oberopfingen geriet der Reisebus wieder auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender schwarzer Audi Avant wich auf den Gehweg aus. In Richtung Egelsee kam es abermals zu einer brenzligen Situation mit einem Fahrzeug, das aus der anderen Richtung kam.

Fahrgäste waren bei der Kontrolle keine mehr im Bus

Danach steuerte der 74-Jährige ein Firmengelände an, wo eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen zur Kontrolle eintraf. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Reisebus. Die hatte der Mann zuvor an einem Rastplatz ausgeladen. Ein anderer Reisebus nahm sie mit.

Die Polizisten erkannten sofort, dass ein medizinischer Notfall vorlag und riefen den Rettungsdienst. Der Busfahrer verweigerte trotz seiner gesundheitlichen Probleme die Behandlung und zeigte sich uneinsichtig. Der Fahrzeugschlüssel und die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt, der Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmt.

Der 74-Jährige muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Seine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung war bereits im Jahr 2023 abgelaufen, weshalb er obendrein wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird. Die eingesetzten Beamten konnten auch noch mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften feststellen. Das Polizeirevier Laupheim und das Verkehrskommissariat Laupheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet, mögliche betroffene Verkehrsteilnehmer und Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 beim Polizeirevier Laupheim zu melden. (AZ/stz)